Milan Primavera, tre giornate per salvarsi: domani l'esordio di Mister Terni

Poche ore fa è arrivata l'ufficilità della nuova guida tecnica per la Primavera rossonera: out Giunti, al suo posto ci sarà Christian Terni. L'ormai ex allenatore dell'Under 18 avrà tre partite per poter salvare questa squadra che, al momento, è a +2 dalla zona play out. Domani Terni potrà fare il suo esordio sulla panchina rossonera: il Milan affronterà l'Empoli, campione in carica, alle 15.