Milan, probabile la presenza di Cardinale questa sera a San Siro

Si avvicina la gara con il Torino, ospite questa sera del Milan a San Siro, e il club non vuole far mancare vicinanza alla squadra. Per questo, è probabile che questa sera Gerry Cardinale sia presente in tribuna dopo la sua presenza a Bologna, la prima gara in trasferta per il numero uno del Milan.