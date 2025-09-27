Milan, pronta la proposta per il caro biglietti nel settore ospiti

vedi letture

Il caro biglietti nei settori ospiti è un argomento che da più di un anno ormai è a cuore del tifo organizzato rossonero che insieme alle tifoserie delle altre big italiane si vede troppo spesso costretto a pagare biglietti nel cosiddetto settore popolare in maniera totalmente sproporzionata rispetto alle altre tifoserie d'Italia. L'accusa è chiaramente quella di approfittare del grande seguito che le squadre principali hanno per aumentare esponenzialmente gli incassi dal botteghino.

L'ultimo episodio è accaduto a Udine dove il prezzo del settore ospiti era di 55 euro, 30 euro in più di quello che solo la settimana prima i tifosi del Verona hanno pagato per assistere alla partita Udinese - Verona. È chiaro che l'eccessiva disparità di trattamento tra le diverse tifoserie d'Italia è un'ingiustizia che va assolutamente risolto al più presto. Ma come si fa ad eliminare questo problema ? Si tratta di trovare un accordo tra tutte le 20 squadre italiane che prima però devono presentare la problematica nelle sedi opportune.

In questo senso, l' anticipazione di MilanNews.it (clicca QUI) trova conferme anche su Republica che riporta la volontà del Milan di uscire allo scoperto e di presentare concretamente nella prossima riunione di Lega la problematica che verrà ufficialmente discussa per la prima volta. L'idea è quella di fissare un tetto massimo al prezzo del biglietto nei settori popolari per garantire equità di trattamento tra tutte le tifoserie. In questo, anche questa volta il calcio inglese funge da modello; è da ben dieci anni infatti che in ogni stadio inglese il settore ospiti costa sempre e solo 30 sterline, indipendentemente dalla partita.