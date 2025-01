Milan, quante espulsioni! Con quella di Musah sono 64 negli ultimi 10 anni

Ieri al Milan è mancata la voglia di vincere, non sicuramente la grinta come dice invece Sergio Conceiçao, anche se quella utilizzata dai calciatori rossoneri ha poco a che vedere con il concetto che invece voleva intendere l'allenatore portoghese. Il Diavolo ieri è stato infatti grintoso nell'andare ad aggredire non tanto l'avversario, ma il direttore di gara, forse un po' troppo, soprattutto nel primo tempo, quando l'arbitro del match, François Letexier, ha dovuto estratte nei confronti dei milanisti addirittura 5 cartellini gialli, 3 dei quali proprio per proteste.

Due di questi sono stati però estratti nei confronti di Yunus Musah, che espulso, ha lasciato la sua squadra in 10 per oltre 45'. Quella dell'americano è stata la 64esima espulsione che il Milan ha ricevuto negli ultimi 10 anni, dalla stagione 2015/16 per l'esattezza. In Serie A nessuna squadra è riuscita a fare meglio, anzi, peggio del Diavolo in tutte le competizioni, ad ulteriore conferma che qualcosa non va.