Milan, quanti traguardi contro il Verona: non solo l'esordio di Bartesaghi

Milan-Verona ha regalato i tre punti ai rossoneri dopo la battuta d'arresto nel derby della scorsa settimana. La sfida di San Siro è stata teatro di diversi traguardi per molti rossoneri in campo, non solo l'esordio del giovane Davide Bartesaghi che ha fatto un po' più di rumore per l'eccezionalità della prima volta. Ecco tutti i traguardi raggiunti ieri:

- Stefano Pioli ha collezionato la 150esima panchina in Serie A con il Milan

- Simon Kjaer ha raggiunto il traguardo delle 100 partite in rossonero, considerate tutte le competizioni

- Davide Bartesaghi ha esordito in Serie A e per la prima volta in gare ufficiali tra i professionisti

- Marco Sportiello ha centrato la sua 200esima presenza in Serie A, la prima in rossonero in campionato dopo Atalanta, Fiorentina e Frosinone