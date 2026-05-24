Milan, quattro giocatori diffidati. Un'eventuale squalifica verrebbe scontata nel prossimo campionato

Milan, quattro giocatori diffidati. Un'eventuale squalifica verrebbe scontata nel prossimo campionatoMilanNews.it
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Oggi alle 14:35News
di Manuel Del Vecchio

Stasera si gioca Milan-Cagliari, con i rossoneri che hanno Athekame, Fofana, Gabbia e Modric tra i giocatori diffidati. Massima attenzione, perché in caso di cartellino giallo la giornata di squalifica verrà scontata nella prossima giornata di campionato utile, ovvero la prima della stagione 2026/27.

SERIE A, 38a GIORNATA: DIFFIDATI E SQUALIFICATI

ATALANTA
Nessuno squalificato
De Ketelaere (diffidato), Djimsiti (diffidato), Krstovic (diffidato)

BOLOGNA
Nessuno squalificato
Cambiaghi (diffidato), Ravaglia (diffidato)

CAGLIARI
Nessuno squalificato
Adopo (diffidato), Borrelli (diffidato), Gaetano (diffidato)

COMO
Nessuno squalificato
Addai (diffidato), Da Cunha (diffidato), Ramon (diffidato)

CREMONESE
Nessuno squalificato
Bonazzoli (diffidato), Grassi (diffidato), Luperto (diffidato), Maleh (diffidato), Vardy (diffidato)

FIORENTINA
Ranieri (squalificato)
Gudmundsson (diffidato), Kean (diffidato)

GENOA
Vitinha (squalificato)
Marcandalli (diffidato)

INTER
Nessuno squalificato
Akanji (diffidato), Mkhitaryan (diffidato)

JUVENTUS
Bremer (squalificato)
Kelly (diffidato), Locatelli (diffidato)

LAZIO
Rovella (squalificato), Tavares (squalificato), Taylor (squalificato),
Pedro (diffidato)

LECCE
Nessuno squalificato
Pierotti (diffidato), Ramadani (diffidato), Veiga (diffidato)

MILAN
Nessuno squalificato
Athekame (diffidato), Fofana (diffidato), Gabbia (diffidato), Modric (diffidato)

NAPOLI
Nessuno squalificato
Nessun diffidato

PARMA
Nessuno squalificato
Nicolussi Caviglia (diffidato)

PISA
Caracciolo (squalificato)
Canestrelli (diffidato), Touré (diffidato), Vural (diffidato)

ROMA
Wesley (squalificato)
El Shaarawy (diffidato), Hermoso (diffidato), Mancini (diffidato)

SASSUOLO
Nessuno squalificato
Laurienté (diffidato), Muric (diffidato), Volpato (diffidato)

TORINO
Maripan (squalificato)
Aboukhlal (diffidato), Lazaro (diffidato)

UDINESE
Kamara (squalificato)
Kristensen (diffidato)

VERONA
Gagliardini (squalificato)
Akpa Akpro (diffidato), Al-Musrati (diffidato), Nelsson (diffidato), Orban (diffidato)