Milan, Rebic ha già eguagliato lo score della passata stagione in campionato

È bastata solamente una partita ad Ante Rebic per eguagliare il suo score personale della passata stagione in campionato. Con la doppietta contro l'Udinese, il croato ha infatti pareggiato il numero di gol segnati lo scorso anno in Serie A, quando timbrò il cartellino nella gara d'andata contro la Juventus a Torino e pareggiò i conti a Salerno per il 2-2 finale.