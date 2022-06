Milan, Renato Sanches in pole per il centrocampo: i numeri stagionali della stella del Lille

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In casa Milan resta in pole position per il centrocampo il nome di Renato Sanches. La stella del Lille, in scadenza di contratto nel 2023, ha disputato una buona stagione sotto il profilo della costanza di rendimento. Sono infatti 32 le presenze complessive nel 2021/2022 per il portoghese. I numeri parlano di 2 gol e 5 assist. Sappiamo che il Milan è in netto vantaggio su tutti per acquisire le prestazioni del giocatore, ma il club francese non sta abbassando le pretese di 20 milioni di euro.