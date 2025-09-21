Milan, Ricci: "Altra grande prestazione da parte di tutti, avanti così"

Milan, Ricci: "Altra grande prestazione da parte di tutti, avanti così"MilanNews.it
Oggi alle 15:48News
di Federico Calabrese

Dopo la vittoria contro l'Udinese, Samuele Ricci ha espresso tutta la sua soddisfazione tramite un post sul suo profilo Instagram. "Altra grande prestazione da parte di tutti, avanti così", queste le sue parole.

IL TABELLINO DI UDINESE-MILAN

Questo il tabellino di Udinese-Milan 0-3, gara valevole per il quarto turno di Serie A Enilive 2025/2026:

UDINESE-MILAN 0-3
Marcatori: 40', 53' Pulisic (M), 46' Fofana (M)

LE FORMAZIONI
UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue (59' Zanoli), Kristensen, Solet, Zemura; Ekkelenkamp (59' Rui Modesto), Zarraga, Karlstrom, Atta (81' Miller); Bravo (45' st Buksa), Davis (59' Zaniolo). A disp.: Nunziante, Venuti, Goglichdize, Gueye, Kamara, Bertola, Palma, Piotrowski, Kabasele. All. Runjaic

MILAN (3-5-2): P. Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic (67' De Winter); Saelemaekers, Fofana (67' Ricci), Modric (81' Athekame), Rabiot, Estupinan; Pulisic (63' Loftus-Cheek), Gimenez (63' Nkunku). A disp.: Torriani, Pittarella; Odogu, Bartesaghi, Balentien. All. Landucci

Arbitro: Doveri di Roma 1
Ammoniti: 30' Atta (U)
Espulsi: nessuno
Recupero: 2' 1T, 3' 2T