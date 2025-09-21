Milan, Ricci: "Altra grande prestazione da parte di tutti, avanti così"
Dopo la vittoria contro l'Udinese, Samuele Ricci ha espresso tutta la sua soddisfazione tramite un post sul suo profilo Instagram. "Altra grande prestazione da parte di tutti, avanti così", queste le sue parole.
IL TABELLINO DI UDINESE-MILAN
Questo il tabellino di Udinese-Milan 0-3, gara valevole per il quarto turno di Serie A Enilive 2025/2026:
UDINESE-MILAN 0-3
Marcatori: 40', 53' Pulisic (M), 46' Fofana (M)
LE FORMAZIONI
UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue (59' Zanoli), Kristensen, Solet, Zemura; Ekkelenkamp (59' Rui Modesto), Zarraga, Karlstrom, Atta (81' Miller); Bravo (45' st Buksa), Davis (59' Zaniolo). A disp.: Nunziante, Venuti, Goglichdize, Gueye, Kamara, Bertola, Palma, Piotrowski, Kabasele. All. Runjaic
MILAN (3-5-2): P. Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic (67' De Winter); Saelemaekers, Fofana (67' Ricci), Modric (81' Athekame), Rabiot, Estupinan; Pulisic (63' Loftus-Cheek), Gimenez (63' Nkunku). A disp.: Torriani, Pittarella; Odogu, Bartesaghi, Balentien. All. Landucci
Arbitro: Doveri di Roma 1
Ammoniti: 30' Atta (U)
Espulsi: nessuno
Recupero: 2' 1T, 3' 2T
