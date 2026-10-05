Milan, oggi la ripresa degli allenamenti. CorSport: "Hutchinson e Gila, lavoro più intenso"

Oggi il Milan riprende gli allenamenti a Milanello in attesa del ritorno dei nazionali. Focus in particolare su alcuni singoli come Hutchinson e Gila

Oggi il Milan riprende gli allenamenti a Milanello e tra domani e mercoledì si rivedranno a Milanello anche i 15 giocatori rossoneri convocati in nazionale durante questa lunga sosta. Ruben Amorim inizierà la settimana continuando a lavorare in paricolare su alcuni singoli: "Hutchinson e Gila, lavoro più intenso" è il titolo odierno del Corriere dello Sport che spiega che il trequartista inglese sta lavorando per entrare il prima possibile negli schemi e nelle rotazioni del Diavolo, mentre il difensore spagnolo deve abituarsi con sempre più consapevolezza al ruolo di terzino destro ibrido dato che contro il Sassuolo si potrebbe rivedere lo stesso sistema di gioco utilizzato contro il Lecce.

Al Festival dello Sport di Trento, Gila ha commentato così la sua nuova posizione in campo: "Bisogna vedere, col Lecce ci sono risultati positivi nelle due fasi. Abbiamo fatto un calcio molto più bello rispetto ad altre partite. Sono arrivati dei bei gol. Bisogna vedere, bisogna adattarsi alle squadre che affronti. La squadra l'ho vista molto decisa, molto ferrea, dentro la partita. Sono contento di aver trovato quella situazione col Lecce. Terzino? Mi piace. Mi stimola. A volte da difensore centrale ti piace molto, però i giocatori hanno bisogno di stimoli. Trovarti in una posizione magari impari nuove cose, impari nuovi situazioni. Mi piace questa posizione per un fattore di miglioramente ma anche perché vado più in attacco (ride, ndr)".