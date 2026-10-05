Il ct Jesus non ha dubbi su Ramos: "Aiuterà molto il Milan e il mio collega Amorim"

Jorge Jesus, ct del Portogallo, è convinto che Gonçalo Ramos darà una grande mano anche al Milan del suo collega Ruben Amorim

Jorge Jesus, ct del Portogallo, è intervenuto ieri sera in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Norvegia e ha parlato così di Gonçalo Ramos, autore di tre reti in quattro partite durante questa sosta: "Gonçalo Ramos, come tutti gli attaccanti, vive per i gol. Ed è quello che ha fatto nelle ultime 4 partite. Non solo ha segnato, ma ha anche fornito degli assist, come quello per il gol di Cancelo in Danimarca. Gonçalo Ramos è un giocatore che, quando ha iniziato la sua carriera da professionista al Benfica, allenavo io. Oggi è un giocatore molto migliore, non c'è paragone. È stata una prestazione che mi aspettavo. Ha giocato nella stragrande maggioranza delle partite, sta migliorando, aiuterà molto il Milan e il mio collega Ruben Amorim. Sta crescendo e continuerà a crescere" le sue parole riportate da A Bola.

Sulle partite giocate dal suo Portogallo durante questa sosta, Jesus ha spiegato: "Abbiamo affrontato le partite come se fossero allenamenti. Non avendo tempo per allenarci partita per partita, ho sfruttato le quattro partite per lavorare su ciò che la squadra poteva e doveva fare in termini di processi e idee di gioco. Dato che non avevamo molto tempo per gli allenamenti pratici, e la pratica è il criterio di verità, ho dovuto passare alla teoria. Ho svolto diverse sessioni di allenamento al chiuso con la squadra, cercando di correggere gli errori, cercando di parlare con i giocatori dell'idea difensiva che avremmo dovuto adottare. Abbiamo migliorato il nostro attacco posizionale nella partita contro la Danimarca. Secondo me, è la più difficile delle cinque fasi del calcio. Cresceremo quando avremo più tempo per allenarci perché questa squadra ha molto potenziale, molto talento. Solo una squadra con molto talento crea un'azione... come il passaggio di Nuno Mendes a Cancelo, da terzino a terzino".