Stasera Francia-Belgio: Rabiot in panchina, possibile turno di riposo anche per Maignan
Dopo l'1-1 contro l'Italia, la Francia torna in campo stasera a Parigi per l'ultima partita di questa sosta contro il Belgio. In vista di questa sfida, il ct Zinedine Zidane ha annunciato che farà un po' di turnover, probabilmente anche in porta dove Mike Maignan dovrebbe lasciare il posto a Guillaume Restes che dovrebbe fare così il suo debutto in nazionale. Novità anche in mezzo al campo dove l'ex tecnico del Real Madrid dovrebbe dare un turno di riposo ad Adrien Rabiot: a partire dal primo minuto dovrebbero essere Akliouche, Koné e Camavinga.
A riferirlo è Le Parisien che riporta questa probabile formazione della Francia per il match contro il Belgio di Koni De Winter e Diego Moreira: Remains (o Maignan); Koundé (cap.), Jacquet, Lacroix, Diouf; Akliouche, Koné, Camavinga; Olise, Lepaul, Barcola.
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