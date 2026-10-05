Italia, i convocati per la Turchia: c'è Inacio, torna anche Romano. Fuori in 10
MilanNews.it
Sono 23 i convocati di Roberto Mancini per la sfida di questa sera dell'Italia contro la Turchia, in programma alle 20:45 a Bologna.
Sono 23 i convocati di Roberto Mancini per la sfida di questa sera dell'Italia contro la Turchia, in programma alle 20:45 a Bologna e valida per la quarta giornata di Nations League.
I convocati per Italia-Turchia
Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Vicario
Difensori: Kayode, Ruggeri, Calafiori, Bastoni, Scalvini, Di Lorenzo, Mancini
Centrocampisti: Romano, Cambiaghi, Tonali, Fagioli, Doumbia, Frattesi, Barella
Attaccanti: Pio Esposito, Scamacca, Inacio, Maldini, Sebastiano Esposito, Vergara
I giocatori esclusi dalla convocazione
Massimo Pessina, Honest Ahanor, Diego Coppola, Daniele Ghilardi, Eddy Kouadio, Rolando Mandragora, Samuele Ricci, Moise Kean, Mohamed Alì Zoma
autore
Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
Pubblicità
News
Primo PianoBoban, cannonate d'amore e di milanismo: Zvone serva da stimolo e non venga visto come un rosiconedi Pietro Mazzara
Le più lette
1 Conte: "Ci sono club che hanno perso di vista la loro storia. Mi piacerebbe andarci per farla risplendere di nuovo"
2 Boban: "Cosa avrei detto di così speciale sul Milan non l'ho capito. Amorim? Non mi piace la difesa a 3, ma gli si dia tempo"
3 Boban, cannonate d'amore e di milanismo: Zvone serva da stimolo e non venga visto come un rosicone
Primo Piano
Primo PianoAmorim: "Ramos ha grandi pressioni, si deve abituare. Modric? Quando giochiamo bene è perchè Luka gioca bene"
Primo PianoEcuador, Estupinan infortunato: il comunicato parla di una distorsione al ginocchio con lesione
Primo PianoBoban: "Cosa avrei detto di così speciale sul Milan non l'ho capito. Amorim? Non mi piace la difesa a 3, ma gli si dia tempo"
Filippo GalliL'anticipo di Galli - Fiducia in Ramos, l’attaccante maratoneta (che segna in Nazionale)
Luca SerafiniUna sosta insopportabile. Salvate Camarda! Nazionale figlia di una FIGC senza spina dorsale. Il saluto a Stefano ha unito tutti
MN - Il non visto di Milan-Lecce: nuova fluidità posizionale, Gila regista e il siparietto Maignan-arbitro
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com