Italia, i convocati per la Turchia: c'è Inacio, torna anche Romano. Fuori in 10

Italia, i convocati per la Turchia: c'è Inacio, torna anche Romano. Fuori in 10MilanNews.it
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Oggi alle 11:48News
di Antonello Gioia
Sono 23 i convocati di Roberto Mancini per la sfida di questa sera dell'Italia contro la Turchia, in programma alle 20:45 a Bologna.

Sono 23 i convocati di Roberto Mancini per la sfida di questa sera dell'Italia contro la Turchia, in programma alle 20:45 a Bologna e valida per la quarta giornata di Nations League.

I convocati per Italia-Turchia

Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Vicario

Difensori: Kayode, Ruggeri, Calafiori, Bastoni, Scalvini, Di Lorenzo, Mancini

Centrocampisti: Romano, Cambiaghi, Tonali, Fagioli, Doumbia, Frattesi, Barella

Attaccanti: Pio Esposito, Scamacca, Inacio, Maldini, Sebastiano Esposito, Vergara

I giocatori esclusi dalla convocazione

Massimo Pessina, Honest Ahanor, Diego Coppola, Daniele Ghilardi, Eddy Kouadio, Rolando Mandragora, Samuele Ricci, Moise Kean, Mohamed Alì Zoma