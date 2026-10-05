Boban critica l'Inter per Sucic: "Non so quanto senso abbia che resti lì: è evidente che non sia a suo agio"

Zvonimir Boban, ex calciatore ed ex dirigente del Milan, è stato intervistato da Rai Radio 1 durante la trasmissione 'Rai Radio Anch'io Sport'.

Zvonimir Boban, ex calciatore ed ex dirigente del Milan, è stato intervistato da Rai Radio 1 durante la trasmissione condotta da Filippo Corsini e da Guido Ardone. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Come vede Sucic nell'Inter? Le sta piacendo?

"È un giocatore completo, straordinario, con molta classe, coraggio e il vizio del gol. È evidente, però, che non si senta a suo agio o che non venga impiegato come meriterebbe. Chiunque lo può vedere. Questo è il mio pensiero, poi ognuno fa ciò che ritiene meglio per l'Inter. Se continua così, non so quanto senso abbia che Sucic rimanga all'Inter, perché lo considero una delle migliori mezzali al mondo".

CROAZIA DISTRUTTA DALL'INGHILTERRA

Luka Modric ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita. Le riporta Sportske Novosti: "È difficile trovare una spiegazione per una prestazione del genere senza falli, aggressività, spirito di squadra... Sono qui da 20 anni, ma per la prima volta mi vergogno dopo una partita! Si può perdere, c'è chi in quel momento è più forte, ma perdere così e rovinare la reputazione che ci siamo guadagnati negli anni è inaccettabile! Mi vergogno tantissimo. Non si può giocare a calcio in questo modo. Se giochi con due giocatori in meno, non puoi farlo così, e noi sembravamo avere 4-5 giocatori in meno! Una serata catastrofica. Non dobbiamo puntarci il dito contro e cercare il colpevole, ma dobbiamo essere uniti in questo. Abbiamo recuperato da situazioni difficili, abbiamo perso male, ma non ho mai avuto una sensazione simile dopo una partita come questa in nazionale".