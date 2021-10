Milan, risposta da big sul campo dell’Atalanta. Record di punti e tanta convinzione

Il Milan ha superato a pieni voti il difficile test di Bergamo. I rossoneri hanno vinto 3-2 (subendo le due reti solo nei minuti finali) giocando un match di qualità e intensità. La gara è stata godibile grazie a entrambe le formazioni che non si sono risparmiate. Il gruppo di Pioli ha mostrato maggiore determinazione nei momenti chiave del match, e le tre fotografie sono i tre gol di Calabria, Tonali e Leao. Con il successo a Bergamo il Milan arriva alla pausa di ottobre con 19 punti in classifica nelle prime sette giornate: una partenza che eguaglia il totale della stagione 2003/04 e rappresenta il record rossonero nell'era dei tre punti a vittoria. “Abbiamo fatto una grande prestazione, con intensità, qualità ed energia. È una vittoria pesante che conclude un periodo molto impegnativo, in cui la squadra ha sempre risposto anche alle sconfitte. Stiamo crescendo e dobbiamo assolutamente continuare così", ha commentato il tecnico milanista dopo la vittoria con l’Atalanta.

Una vittoria che evidenzia la crescita della squadra e la continuità di risultati che il Milan sta avendo negli ultimi due anni. Manca davvero poco per il definitivo salto di qualità ma questa squadra può già lottare per i vertici della classifica: “Ce ne sono tante di squadre forti, ma non ce n'è nessuna più forte del Milan secondo me: noi pensiamo a noi stessi e crediamo di essere i più forti”, ha detto il capitano Davide Calabria, autore di un gol dopo 28 secondi, il più veloce dell’attuale serie A. “Se vieni a Bergamo e dai un parziale di 3 goal sei una grande squadra. Siamo contenti. Scudetto? È l'unico obiettivo che ha il Milan quest'anno", ha spiegato Sandro Tonali.