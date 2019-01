Milan, ritorno di fiamma per Tielemans: Fabregas possibile alleato

Sfumato Cesc Fabregas, destinato al Monaco, il nuovo centrocampista del Milan potrebbe arrivare proprio dal Principato. Come riporta Sportmediaset.it, i rossoneri starebbero infatti pensando di prendere in prestito con diritto di riscatto Youri Tielemans. Il giovane belga piaceva già al duo Fassone-Mirabelli e proprio a Milano potrebbe avere il ruolo da protagonista che perderebbe in maglia biancorossa dopo l'arrivo di Fabregas.