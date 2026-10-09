Milan, oggi il ritorno a Milanello dei Nazionali Musah e Rabiot

Dopo la giornata di riposo concessa da Ruben Amorim due giorni fa, ieri il Milan è tornato ad allenarsi a Milanello ed ha iniziato a preparare concretamente la trasferta di domenica sul campo del Sassuolo alle 18. Tutti presenti nel Centro Sportivo rossonero, a parte Yunus Musah e Adrien Rabiot che sono attesi nella giornata odierna. Ruben Amorim avrà così tutto il gruppo a disposizione a parte sicuramente Alexis Saelemaekers, mentre arrivano notizie ncoraggianti da Pervis Estupinan che sta molto meglio dopo la lieve distorsione al ginocchio rimediata in nazionale. Oggi verranno fatte delle valutazioni per capire se potrà essere recuperato per la partita di domenica in casa del Sassuolo.

SASSUOLO-MILAN, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Fourneau di Roma1

Assistenti: Palermo - Rossi L.

IV uomo: Chiffi

VAR: Santoro

AVAR: Meraviglia

DOVE VEDERE SASSUOLO-MILAN

Sassuolo-Milan: domenica 11 ottobre 2026

Ore: 18:00

Stadio: Mapei Stadium di Reggio Emilia

TV: Dazn, SkySport

Streaming: Dazn, SkyGo, NowTV

Web: diretta testuale su MilanNews.it