Milan, oggi il ritorno a Milanello dei Nazionali Musah e Rabiot
Dopo la giornata di riposo concessa da Ruben Amorim due giorni fa, ieri il Milan è tornato ad allenarsi a Milanello ed ha iniziato a preparare concretamente la trasferta di domenica sul campo del Sassuolo alle 18. Tutti presenti nel Centro Sportivo rossonero, a parte Yunus Musah e Adrien Rabiot che sono attesi nella giornata odierna. Ruben Amorim avrà così tutto il gruppo a disposizione a parte sicuramente Alexis Saelemaekers, mentre arrivano notizie ncoraggianti da Pervis Estupinan che sta molto meglio dopo la lieve distorsione al ginocchio rimediata in nazionale. Oggi verranno fatte delle valutazioni per capire se potrà essere recuperato per la partita di domenica in casa del Sassuolo.
SASSUOLO-MILAN, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE
Arbitro: Fourneau di Roma1
Assistenti: Palermo - Rossi L.
IV uomo: Chiffi
VAR: Santoro
AVAR: Meraviglia
DOVE VEDERE SASSUOLO-MILAN
Sassuolo-Milan: domenica 11 ottobre 2026
Ore: 18:00
Stadio: Mapei Stadium di Reggio Emilia
TV: Dazn, SkySport
Streaming: Dazn, SkyGo, NowTV
Web: diretta testuale su MilanNews.it
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