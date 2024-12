Milan-Roma è sfida fra proprietà americane: tra Cardinale e Friedkin investiti 1,8 miliardi

Milan e Roma vogliono chiudere al meglio il loro 2024. Questa sera a San Siro la squadra di Fonseca ospiterà quella di Ranieri per cercare di rialzare la testa dopo un inizio di stagione negativo. Dall'altra parte i giallorossi della Capitale sono scivolati in una zona di centro classifica, molto lontana dalla posizione che avrebbero voluto ricoprire e cercano tre punti che diano lo slancio nel 2025 alla risalita. Sfida nella sfida quella che riguarda le due proprietà americane che hanno investito molto dal loro arrivo, complessivamente 1,8 miliardi di euro.

Gli investimenti del Milan

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha analizzato le cifre spese dalle due società. Per quanto riguarda quella rossonera, Gerry Cardinale dal 2022 ha speso 825 milioni di euro. La cifra più alta è quella che riguarda l’acquisto delle azioni, 600 milioni di euro. Poi ci sono i 170 milioni di euro per il parziale rimborso del vendor loan e i 55 milioni di versamenti in conto capitale.

Quelli della Roma

Per quanto riguarda la Roma di Friedkin, in sella dal 5 agosto 2020, ha speso 199 milioni di euro per l’acquisto delle azioni da James Pallotta, 37 milioni per l’acquisto delle restanti azioni, 722 milioni di euro di versamenti in conto capitale per un totale di 958 milioni di euro.