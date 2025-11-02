Milan-Roma, i rossoneri potrebbero stabilire un nuovo record in Serie A

Ci siamo! E' finalmente il matchday di Milan-Roma. I ragazzi di Allegri si preparano ad affrontare la Roma nella 10ª giornata di Serie A 2025/26. La partita si terrà il 2 novembre alle 20:45 a San Siro. I rossoneri, guidati da mister Allegri, cercano di consolidare la loro posizione in classifica contro la squadra allenata da Gasperini. Entrambe le squadre sono in corsa per i vertici della classifica, rendendo questo incontro particolarmente significativo.

Numeri e curiosità

Il Milan ha vinto le ultime tre sfide casalinghe contro avversarie presenti nelle prime 10 posizioni in classifica a inizio giornata di campionato, dopo che non aveva ottenuto alcun successo nelle cinque precedenti (3N, 2P); l'ultima volta che i rossoneri hanno vinto quattro incontri interni di fila contro queste squadre in Serie A risale a gennaio 2024, con il quarto successo arrivato proprio contro la Roma.