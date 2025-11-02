Milan-Roma, i rossoneri potrebbero stabilire un nuovo record in Serie A
Ci siamo! E' finalmente il matchday di Milan-Roma. I ragazzi di Allegri si preparano ad affrontare la Roma nella 10ª giornata di Serie A 2025/26. La partita si terrà il 2 novembre alle 20:45 a San Siro. I rossoneri, guidati da mister Allegri, cercano di consolidare la loro posizione in classifica contro la squadra allenata da Gasperini. Entrambe le squadre sono in corsa per i vertici della classifica, rendendo questo incontro particolarmente significativo.
Numeri e curiosità
Il Milan ha vinto le ultime tre sfide casalinghe contro avversarie presenti nelle prime 10 posizioni in classifica a inizio giornata di campionato, dopo che non aveva ottenuto alcun successo nelle cinque precedenti (3N, 2P); l'ultima volta che i rossoneri hanno vinto quattro incontri interni di fila contro queste squadre in Serie A risale a gennaio 2024, con il quarto successo arrivato proprio contro la Roma.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan