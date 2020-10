Milan-Roma, Ibra ritrova Kjaer. L'ultima volta Zlatan vinse un celebre duello con Simon

A fine giugno in campo in Milan-Roma ci fu solo Simon Kjaer, con Zlatan Ibrahimovic che non partecipò alla sfida perchè infortunato. I due saranno in campo lunedì in contemporanea dopo l'ultima volta, 8 anni fa. In quell'occasione, il 24 marzo del 2012, lo svedese e il danese erano avversari e Ibra ebbe la meglio sul difensore centrale classe 1989 in un celebre scontro di gioco. Sul risultato di 1-1, Zlatan fece un pallonetto al portiere Stekelenburg e poi vinse il contrasto di fisico con Kjaer, depositando in porta di testa a due passi dalla linea.