Milan, Saelemaekers è il giocatore di movimento più utilizzato da Allegri

Milan, Saelemaekers è il giocatore di movimento più utilizzato da AllegriMilanNews.it
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Oggi alle 13:24News
di Enrico Ferrazzi

Alexis Saelemaekers è il giocatore di movimento più utilizzato da Massimiliano Allegri fino a questo momento con 2569' in campo contando tutte le competizioni (Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana). Alle sue spalle in questa speciale classifica ci sono Luka Modric (2504'), Fikayo Tomori (2500'), Strahinja Pavlovic (2499') e Adrien Rabiot (2100'). L'esterno belga partirà dal primo munuto anche contro il Napoli. 

DOVE VEDERE NAPOLI-MILAN

Data: lunedì 6 aprile 2026
Ora: 20.45
Stadio: Maradona di Napoli
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Doveri
Assistenti: Baccini - Colarossi
IV Uomo: Pairetto
VAR: Mariani
AVAR: Di Paolo