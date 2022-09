MilanNews.it

Secondo quanto riporta il sito di statistiche rossonere magliarossonera.it, quello di mercoledì pomeriggio sarà il settimo incrocio tra Milan e Dinamo Zagabria. Uno scontro andata e ritorno in Mitropa Cup, uno in Coppa dei Campioni e uno in Coppa delle Coppe. Il bilancio è di 4 partite vinte dal Milan, una pareggiata e una persa.