Nel match perso 1-3 contro il Sassuolo è arrivata per il Milan la seconda espulsione stagionale in Serie A in 14 partite giocate. La prima la prese Theo Hernandez nel match disputato lo scorso 31 ottobre contro lo Roma. In quell’occasione i rossoneri vinsero 1-2 e l’inferiorità numerica non fu un grosso problema.