Milan, secondo assist stagionale per Ante Rebic

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nonostante le poche presenze in campionato, appena 5 con quella di domenica sera a Verona, Ante Rebic sta riuscendo a essere determinante in tutti i minuti che sta giocando. Infatti, oltre ai 3 gol messi a segno nelle scorse giornate (2 contro l'Udinese e 1 a Empoli), con il passaggio per il gol vittoria di Tonali a Verona, il croato è arrivato anche a quota 2 assist in Serie A in questa stagione. Il primo lo aveva fatto registrare a Empoli per il terzo gol rossonero di Leao.