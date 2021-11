Milan, secondo rigore parato da Tatarusanu in Serie A: si era opposto solo a Belotti nel 2017

Quello parato Lautaro Martienz in Milan-Inter è il secondo rigore in assoluto neutralizzato da parte di Ciprian Tatarusanu in Serie A. Il portiere rossonero, in precedenza, si era opposto soltanto a Belotti nel febbraio 2017 in occasione di Fiorentina-Torino, gara valida per la ventiseisima giornata della stagione 2016-2017.