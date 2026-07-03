Milan, senti Ramos: "Ogni volta che qualcuno ha bisogno di un gol negli ultimi minuti possono chiamare Gonçalo Ramos"
Un gol all'ultimo minuto segnato ai Mondiali, decisivo per il passaggio del turno e dopo che sei entrato dalla panchina, non è da tutti. Soprattutto ti dà una carica, un'energia, una consapevolezza e un'autostima incredibili. Tutte quelle caratteristiche che Gonçalo Ramos, nuovo centravanti del Milan che ha deciso il passaggio del turno agli ottavi, ha dimostrato di sapere avere in campo e fuori. Il centravanti portoghese e rossonero ha parlato in zona mista.
GOL ALL'ULTIMO MINUTO? CHIAMARE GONCALO RAMOS
Gonçalo Ramos al termine della gara vinta dal Portogallo contro la Croazia, ha espresso tutta la sua gioia in questo modo: "Il gol è speciale, in una competizione speciale, ma la verità è che chi mi conosce sa già che negli ultimi minuti, quando serve un gol, io ci sono. Non è più la prima, la seconda o la terza volta. E ogni volta che hanno bisogno di un gol negli ultimi minuti possono chiamare Gonçalo Ramos".
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