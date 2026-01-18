Milan solo fortunato? Cosmi: "Non sono d'accordo, anche con dei limiti il Milan merita di stare in alto"

vedi letture

Serse Cosmi, storico allenatore oggi commentatore ed opinionista sportivo è intervenuto così a Sport Mediaset XXL, analizzando il momento del Milan, in campo tra poco contro il Lecce. Questo il commento di Cosmi sul tema "Milan fortunato".

"Dopo un girone d'andata così, non si può dire che il Milan è solo fortunato. E' lì con merito, anche con dei limiti, ma non sono d'accordo quando si dice che i rossoneri sono solo una squadra pragmatica. E non la penso nemmeno come Max, quando dice che la fortuna devi cercarla, è un qualcosa che non capisco anche perchè nel corso della mia carriera la fortuna l'ho cercata tante volte..".

LE PAROLE DI MAX ALLEGRI VERSO LA SFIDA DI STASERA CONTRO IL LECCE

"Il Lecce viene da due ottime prestazioni: in casa col Parma era in vantaggio e con l'Inter ha fatto una prestazione molto buona, soffrendo il giusto e non soffrendo tantissimo. Hanno una buona condizione fisica. Per noi è molto importante domani perché nelle ultime tre in casa abbiamo fatto 2 pareggi e una vittoria: dobbiamo tornare a vincere in casa anche perché a San Siro ci ritorneremo il 22 febbraio. dobbiamo dare seguito al bel risultato dato a Como, altrimenti va a cadere ciò che è stato fatto. Lotta in Serie A? È una questione degli ultimi anni in cui l'Inter ha sempre vinto o arrivata seconda, il Napoli negli ultimi tre anni ha vinto lo Scudetto. Il Milan ha cambiato quest'anno il 55% dei giocatori, miscelando giocatori più esperti con quelli più giovani. Il futuro del Milan passa attraverso il risultato finale, entrare nelle prime quattro: il calcio italiano non permette a una squadra di alto livello di rimanere fuori a livello economico dalle prime quattro. Abbiamo una responsabilità, oltre che cercare di giocare bene e far divertire, che è raggiungere un obiettivo che è prioritario".