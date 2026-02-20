Milan, sospiro di sollievo per Pavlovic. Il CorSport: "Solo una forte contusione"

Milan, sospiro di sollievo per Pavlovic. Il CorSport: "Solo una forte contusione"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:40News
di Federico Calabrese

Sospiro di sollievo per il Milan e per Pavlovic, dopo l'infortunio durante la sfida contro il Como: "Solo una forte contusione", titola l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Che spiega: "Il colpo di Van der Brempt sullo stinco del serbo, infatti, gli ha provocato un vasto ematoma dei tessuti molli ed imbibizione edematoso-emorragico dell’osso peroneale senza interruzione della corticale. In sostanza: non c'è frattura, è una forte contusione, ma poteva andar peggio. Pavlovic sarà valutato in questo paio di giorni di Allegri. 