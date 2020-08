Nella giornata di oggi tra gli ex rossoneri che compiono gli anni figura anche il nome di Klaas Jan Huntelaar. L'ex attaccante rossonero, che compie 37 anni, ha giocato nel Milan per una sola stagione siglando 7 gol in 30 presenze totali. Attualmente in forza all'Ajax, Huntelaar è conosciuto come uno degli attaccanti più prolifici nella recente storia calcistica.