Tra gli ex rossoneri di recente passaggio a Milanello figura, senza dubbio, il portiere spagnolo Pepe Reina. Il carismatico portiere iberico, proprio oggi, compie 38 anni. Recentemente passato alla Lazio, Pepe Reina ha vestito la maglia del Milan per 13 occasioni dimostrando nelle poche occasioni in cui è sceso in campo grande impegno e professionalità.