Milan, tanti auguri all'ex rossonero Thiago Silva

vedi letture

Thiago Silva, difensore centrale del Chelsea ed ex Milan, compie oggi 37 anni. Considerato da molti uno dei più forti difensori centrali degli ultimi anni, il brasiliano ha vestito la maglia del Milan dal 2009 al 2012, diventandone una colonna portante della squadra. Arrivato in rossonero grazie a Leonardo, nelle 3 stagioni al Diavolo, Thiago Silva ha collezionato in totale 119 presenze mettendo a segno 6 gol. Il suo palmares rossonero parla di 1 Scudetto vinto e 1 Supercoppa italiana. Queste le sue parole quando ha lasciato i rossoneri: “Devo dire che sono stato trattato molto bene al Milan e ho passato tre anni bellissimi a Milano. Ho dato il massimo per il Milan nei tre anni che sono stato li. Tengo a precisare che la decisione di andare via è stata una decisione mia presa in accordo con il Milan. Ero triste di lasciare il Milan e i suoi tifosi. Ho vissuto delle grandi emozioni e delle grandi vittorie con i rossoneri. Il Milan resta nel mio cuore e gli auguro il meglio per il futuro”. La società di via Aldo Rossi dedica a Thiago un post sui suoi profili social per fargli gli auguri