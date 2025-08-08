Milan, Tare sarà al fianco della squadra per le ultime due amichevoli estive
Come riferisce Peppe Di Stefano a SkySport24 in collegamento da Milanello, Igli Tare è presente nel Centro Sportivo di Carnago e nel pomeriggio partirà anche lui insieme alla squadra per Dublino in vista dell'amichevole di domani contro il Leeds (domenica il Diavolo giocherà invece a Londra contro il Chelsea). L'aereo con a bordo la squadra di Max Allegri decollerà dall'aeroporto di Malpensa alle 16.30.
Nella lista dei convocati del tecnico rossonero, non ci saranno Warren Bondo, il quale è ad un passo dal trasferimento in prestito secco alla Cremonese, e Christian Pulisic, che sta ancora recuperando dalla botta alla caviglia rimediata contro il Liverpool (clicca qui per conoscere le sue condizioni). Presenti invece tutti gli altri, compresi Luka Modric e Ardon Jashari.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan