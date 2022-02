Milan, Theo celebra il rinnovo fino al 2026: "Una storia d'amore che non conosce tempo"

Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Theo Hernandez ha celebrato il rinnovo di contratto firmato oggi con il Milan fino al giugno 2026. Il difensore francese ha postato una foto in posa con una maglia del Milan, sulla quale è stato impresso il suo nome oltre che il numero 2026. Theo ha poi aggiunto alla didasclia: "Una storia d’amore che non conosce tempo. Il sogno rossonero va avanti e io sono molto felice di continuare a far parte di questa meravigliosa famiglia".