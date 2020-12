Sandro Tonali ha partecipato a tutte le partite disputate dal Milan in Europa League, tra qualificazioni e fase a gironi. Il centrocampista ha messo a referto 9 presenze (6 nel Gruppo H e 3 nei preliminari) per un totale di 496 minuti giocati. Cinque le gare disputate da titolare, per quattro volte è invece subentrato.