Milan, torna Suso: lo spagnolo manda in panchina Castillejo

Buone notizie per Gattuso, che lunedì a Genova potrà contare sul contributo di Suso. Lo spagnolo, assente a Gedda per squalifica, ha lavorato intensamente a Milanello mentre la squadra era in Arabia Saudita. L’esterno rossonero, come riporta Tuttosport, ha smaltito il problema fisico accusato la scorsa settimana e partirà dal primo minuto a Marassi, spendendo in panchina l’evanescente Castillejo.