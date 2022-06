Milan, tra 20 giorni i Campioni d'Italia si ritrovano a Milanello per la nuova stagione

MilanNews.it

Mancano esattamente venti giorni al 4 luglio, giorno in cui inizierà ufficialmente la nuova stagione dei Campioni d'Italia. Il Milan si ritorverà a Milanello agli ordini di Stefano Pioli anche se la squadra non sarà al completo: i nazionali infatti torneranno a Milano entro il 14 luglio. Oltre ai giovani e a chi non ha giocato con la propria rappresentativa si spera di vedere già qualche volto nuovo. Il Milan rimarrà a Carnago per due settimane prima di fare sette giorni a Klagenfurt per la fine di luglio con la rosa al completo.