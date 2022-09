Milan, tutti gli ultimi 10 gol segnati da Leao in Serie A sono arrivati a San Siro

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce Opta dopo il derby di Milano vinto 3-2 dal Milan anche grazie ad una doppietta di Rafael Leao, tutti gli ultimi 10 gol messi a segno dall'attaccante portoghese in Serie A sono arrivati a San Siro, tre in più rispetto a quelli realizzati dal portoghese in tutti le 16 precedenti realizzazioni nel massimo torneo.