Milan, Tuttosport: "La rinascita di Bonaventura"

Da quando è tornato in pianta stabile nell’undici titolare rossonero, Bonaventura ha dato un’impronta importante ai risultati del Milan nelle ultime quattro giornate. Lo scrive questa mattina il quotidiano Tuttosport, che aggiunge: i questi match, Jack ha realizzato due gol, entrambi bellissimi e determinanti. Adesso che i problemi fisici sono alle spalle, l’obiettivo è quello di fare bene con il Milan per riportarlo in alto. Bonaventura è tornato a essere uno dei giocatori dir riferimento della squadra, in campo e fuori.