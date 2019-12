Milan TV sbarca su DAZN in Italia

A partire da questo weekend, Milan TV andrà live su DAZN. La piattaforma di streaming e AC Milan annunciano, infatti, l'accordo di distribuzione che aggiungerà all’offerta di contenuti, già disponibili on demand, il Canale lineare live 24/7 del Club rossonero.

Una bella notizia per i tifosi del Milan abbonati a DAZN, che potranno vedere molti contenuti esclusivi legati alla propria squadra del cuore. Milan TV, il primo Club Channel italiano, che proprio quest'anno celebra i 20 anni dal lancio ufficiale sulla piattaforma SKY, offre palinsesto completo a 360° su tutte le attività del Club: conferenze stampa, interviste a giocatori ed allenatori, il settotre giovanile, contenuti dedicati alla prima squadra femminile e al settore giovanile, oltre ad una serie di format che avvicinano il tifoso al mondo Milan.

"A Casa Di", è un magazine condotto da Giorgia Palmas che porta i fan alla scoperta delle case, dei modi di vivere, dei gusti di arredamento, delle capacità culinarie delle famiglie dei calciatori rossoneri. "Una Giornata Con", è la serie dedicata alle ragazze allenate da Maurizio Ganz che si raccontano condividendo la propria storia, le passioni e le loro abitudini.

"Milan Addicted" è il focus dedicato ai tifosi vip rossoneri: da Ghali a Cinciarini, da Paris a Nibali, da Abatantuono a Capo Plaza, per raccontare la loro grande passione milanista. Milan TV è anche la visione in differita (con audio intriso di passione e competenza rossonera) di tutti gli incontri della prima squadra maschile, della prima squadra femminile e del settore giovanile.

"Siamo molto contenti dell'ingresso di Milan TV sulla nostra piattaforma", dichiara Veronica Diquattro, Executive Vice President Southern Europe di DAZN. "Non solo è un'ottima notizia per tutti i tifosi del Milan ma lo è per tutti gli appassionati di sport che su DAZN avranno a disposizione un'ampia offerta di contenuti. Dal nostro arrivo in Italia, l'obiettivo era di poter offrire ai nostri utenti la miglior esperienza di visione possibile con un servizio qualitativamente eccellente e una programmazione ricca e completa che facesse rivivere i momenti più emozionanti legati alla propria squadra del cuore".

"L'approdo di Milan TV, oltre che su SKY, anche su DAZN rappresenta un passo importante nel progetto di digitalizzazione e innovazione del Club", afferma Lamberto Siega, Marketing & Digital Director AC Milan. "Con questa iniziativa Il Canale raggiunge un target di consumatori differente e addizionale. Il nostro obiettivo è arricchire e rafforzare la proposta di contenuti per i nostri tifosi e le modalità di accesso e consumo degli stessi; in questa strategia l'accordo con DAZN rappresenta un tassello fondamentale e siamo molto soddisfatti dell'espansione della collaborazione".