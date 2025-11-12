Milan U15 femminile, l'inizio della stagione dalle parole di mister Bottiglieri

Il campionato del Milan Femminile U15 è ripartito con grande spirito: le ragazze difendono il titolo di Campionesse di Italia conquistato l'anno scorso. Il tecnico Roberto Bottiglieri ha parlato ai canali sociali del club: "La nostra è una squadra in costante crescita, la cui forza risiede nella disciplina, nella coesione e nel profondo senso di appartenenza che unisce ogni componente del gruppo. Le nostre atlete rappresentano appieno i valori e lo stile del Milan, affrontando ogni sfida – dentro e fuori dal campo – con coraggio, personalità e determinazione".

Continua Bottiglieri: "Il percorso formativo delle giocatrici si fonda su principi solidi: rispetto, educazione e disciplina. È la forza del collettivo a valorizzare il talento dei singoli, e i singoli, a loro volta, a contribuire alla crescita e al successo della squadra. Siamo un gruppo giovane, ambizioso e in continua evoluzione. Affrontiamo il gioco con coraggio e spirito d'iniziativa, con la volontà di migliorarci costantemente, di offrire spettacolo e di raggiungere risultati attraverso impegno, merito e passione. Siamo una squadra che cresce ogni giorno, animata da fame, entusiasmo e dal desiderio di sorprendere".