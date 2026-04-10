Milan-Udinese, indisponibili e diffidati: i friulani ritrovano Davis

Milan-Udinese, indisponibili e diffidati: i friulani ritrovano DavisMilanNews.it
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Oggi alle 07:00News
di Lorenzo De Angelis

Questi diffidati ed indisponibili per il match di sabato tra Milan ed Udinese. I friulani ritrovano Davis dopo la squalifica.

MILAN

Indisponibili: nessuno
Squalificati: nessuno
Diffidati: Athekame, Fofana, Modric, Saelemaekers

UDINESE

Indisponibili: Busksa, Zanoli, Zemura
Squalificati: nessuno
Diffidati: Ehizibue, Kabasele, Kamara, Karlstrom