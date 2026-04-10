Verso Milan-Udinese, i tifosi del Milan restano vicini alla squadra: ennesimo sold-out a San Siro

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Sabato, alle ore 18:00, i rossoneri torneranno in campo dopo la sconfitta esterna per mano del Napoli di Antonio Conte per affrontare l’Udinese. Una settimana non semplice per la squadra e per i tifosi visto che con una sola sconfitta si è di fatto detto addio al sogno scudetto e si è scivolati al terzo posto in classifica dopo parecchio tempo.

La partita di sabato è fondamentale per diversi motivi dunque, in primis per rispondere subito psicologicamente alla scorsa sconfitta e poi per mantenere la distanza dalle inseguitrici che si stanno giocando un posto in Champions League. Proprio per questo motivo il popolo rossonero, come ormai accade regolarmente, non farà mancare il suo calore ai rossoneri neanche questa volta. E dunque, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sabato si va verso l’ennesimo sold-out della stagione a San Siro.