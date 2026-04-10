Milan-Udinese, arbitra Marchetti: la coppia Maggioni-Abisso al Var
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È già tempo di pensare alla prossima giornata di campionato per il Milan, la 32^: i rossoneri ospiteranno l'Udinese a San Siro sabato alle ore 18 con il compito e la missione di riscattare immediatamente la terza sconfitta nelle ultime sei gare, patita lunedì a Napoli. L'AIA ha comunicato la squadra arbitrale per la sfida contro la formazione friulana: la partita è stata affidata al signor Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido. Al Var di Lissone interverranno Maggioni e Abisso.
Arbitro: Marchetti
Assistenti: Imperiale - Fontemurato
IV Uomo: Mucera
VAR: Maggioni
AVAR: Abisso
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