Di Canio: "Tonali lo vedrei bene all'Inter: nostro miglior giocatore di movimento per distacco"

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Tra gli opinionisti più ascoltati attualmente, Paolo Di Canio, ex calciatore anche del Milan ma soprattutto della Lazio e di Premier League, è stato intervistato questa mattina dai colleghi del Corriere della Sera. Nella chiacchierata si è fatta una panoramica generale di quella che è la situazione del calcio italiano: dall'ennesimo flop della Nazionale, ai nostri connazionali impegnati nel campionato di Premier League e ai temi di tendenza del nostro campionato di Serie A. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Paolo Di Canio su Sandro Tonali, cuore del centrocampo della Nazionale e del Newcastle United in Premier League: "Dove vedrei bene Sandro Tonali? All'Inter, che ha già un vero regista. È il nostro miglior giocatore di movimento per distacco ma dove gioca? Nella decima squadra del campionato inglese...".