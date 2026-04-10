Di Canio provoca: "Puntare su Leao? Uno che continua a fare il trapper e le sfilate?"

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Tra gli opinionisti più ascoltati attualmente, Paolo Di Canio, ex calciatore anche del Milan ma soprattutto della Lazio e di Premier League, è stato intervistato questa mattina dai colleghi del Corriere della Sera. Nella chiacchierata si è fatta una panoramica generale di quella che è la situazione del calcio italiano: dall'ennesimo flop della Nazionale, ai nostri connazionali impegnati nel campionato di Premier League e ai temi di tendenza del nostro campionato di Serie A. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Il commento di Di Canio su Rafa Leao, con cui non è mai stato tenero nei giudizi: "Puntare ancora su Leao? Vorrebbe dire non aver capito qual è il senso di squadra. Perchè rinnovare un giocatore che a 21 anni era più forte di adesso che ne ha 26? Un giocatore che continua a fare il trapper e le sfilate di moda? È sempre infortunato, recupera in ritardo e chissà come mai. Il Milan senza di lui vince e convince, è una squadra coesa. Vuoi ripartire da lì o da uno che fa come vuole e pretende anche di essere coccolato? Io non avrei dubbi".