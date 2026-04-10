Dino Fava: "Davis può fare male al Milan: l'Udinese dovrà provarle tutte"

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La Serie A Enilive torna nel weekend e il Milan si ritroverà davanti l'Udinese a San Siro, domani sabato 11 aprile alle ore 18. Una partita non semplice, non solo perché i rossoneri devono ritrovare immediatamente la vittoria per scacciare via i brutti pensieri di Pasquetta dopo la sconfitta subita in casa del Napoli, ma anche perché arriverà a Milano una squadra ostica e in salute come quella di Kosta Runjaic. A parlare della sfida, con la prospettiva dei bianconeri, l'ex giocatore dell'Udinese Dino Fava che, nel 2003/2004 fece gol con la maglia dei friulani in una vittoria a San Siro contro il Milan.

Le parole di Dino Fava su un pericolo come Keinan Davis: "Se Davis confermerà il rendimento palesato ultimamente, l'Udinese potrebbe trarre una spinta poderosa per far male al Milan. Mi piace assai questo giocatore: sicuramente è più forte di Lucca ammirato un anno fa, rappresenta un'arma potente per i bianconeri. Ecco perché dico che non solo l'Udinese dovrà crederci ma dovrà provarle tutte per conquistare il successo".