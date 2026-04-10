Milan re delle multe, Allegri: "Qualcuno ogni tanto rientra in ritardo..."

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Vigilia di Milan-Udinese, gara che si giocherà domani a San Siro alle ore 18, valevole per la 32^ giornata del campionato di Serie A Enilive e occasione per i rossoneri di ripartire dopo la sconfitta patita nella serata di Pasquetta contro il Napoli. Direttamente dal centro sportivo di Milanello, il tecnico milanista Massimiliano Allegri ha preso la parola per la consueta conferenza stampa del giorno prima che prrecede l'allenamento di rifinitura, previsto nel pomeriggio. Di seguito un estratto delle dichiarazioni del mister rossonero.

Il momento di Saelemaekers e il suo impatto sulla squadra. Come mai tutte queste multe per il ritardo?

"Quello bisogna chiederlo ai giocatori, qualcuno ogni tanto rientra in ritardo. Niente scaramanzia. Io onde evitare multe entro prima. Su Saelemaekers: è cresciuto molto. È in un momento di maturità calcistica e umana. Ha queste reazioni dove va un po' fuori dal ritmo. Quando è fuori dal ritmo sbaglia anche tecnicamente. Deve migliorare ancora di più nell'autogestione personale".