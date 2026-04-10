MN - Verso Milan-Udinese: squadra in ritiro a Milanello, nel pomeriggio l'allenamento

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Si è conclusa da pochi minuti la conferenza stampa di Massimiliano Allegri a Milanello, che nel primo pomeriggio comincerà a dare le ultime indicazioni prima della sfida contro l'Udinese di domani pomeriggio a San Siro. La squadra, apprende la redazione di MilanNews.it, è attesa in spogliatoio per le 15. Prima del consueto allenamento sul campo ci sarà una sessione video per andare ad analizzare le varie situazioni di gioco delle ultime uscite.

I rossoneri poi rimarranno nel centro sportivo di Carnago anche per cena e dormiranno lì: domani partiranno alla volta di San Siro proprio da Milanello.

di Antonio Vitiello.