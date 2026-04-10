Futuro da CT? Allegri glissa: "Prima dovranno decidere il presidente"

Futuro da CT? Allegri glissa: "Prima dovranno decidere il presidente"MilanNews.it
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Oggi alle 13:00News
di Francesco Finulli

Vigilia di Milan-Udinese, gara che si giocherà domani a San Siro alle ore 18, valevole per la 32^ giornata del campionato di Serie A Enilive e occasione per i rossoneri di ripartire dopo la sconfitta patita nella serata di Pasquetta contro il Napoli. Direttamente dal centro sportivo di Milanello, il tecnico milanista Massimiliano Allegri ha preso la parola per la consueta conferenza stampa del giorno prima che prrecede l'allenamento di rifinitura, previsto nel pomeriggio. Di seguito un estratto delle dichiarazioni del mister rossonero.

Possiamo escluderla come nuovo CT dell'Italia?

"Prima dell'allenatore dovranno decidere chi è il presidente. Poi dopo da lì decideranno".