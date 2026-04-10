Nazionale, la classifica dei prodotti dei vivai per minuti giocati e gol segnati: una vede il Milan capolista
Uno dei più grandi problemi della nostra nazionale è la mancanza di giovani all’interno dei vivai dei club di Serie A che vengono promossi in prima squadra e che diventano di conseguenza papabili scelte per il commissario tecnico. In merito a questo, sul propio profilo Instagram, Transfermarkt ha pubblicato due tabelle: una con la classifica delle squadre italiane che hanno portato più prodotti dal propio vivaio per minuti, l’altra per i gol realizzati. Entrambi i dati sono stati presi in analisi a partire da dopo il Mondiale del 2014.
PRODOTTI DEL VIVAIO PER MINUTI
1. Milan - 282 gare, 18.821 minuti giocati
2. Roma - 223 gare, 13.316 minuti giocati
3. Inter - 166 gare, 11.940 minuti giocati
4. Atalanta - 187 gare, 11.304 minuti giocati
5. Juventus - 139 gare, 8.562 minuti giocati
6. Fiorentina - 144 gare, 8130 minuti giocati
7. Viterbese - 83 gare, 6.420 minuti giocati
8. Brescia - 93 gare, 6.420 minuti giocati
9. Verona - 86 gare, 5.561 minuti giocati
10. Cagliari - 70 gare, 5.435 minuti giocati
PRODOTTI DEL VIVAIO PER GOL E ASSIST
1. Juventus - 19 assist, 31 gol
2. Roma - 15 assist, 29 gol
3. Sassuolo - 11 assist, 20 gol
4. Fiorentina- 17 assist, 17 gol
5. Salernitana - 8 assist, 17 gol
6. Sorrento - 8 assist, 17 gol
7. Inter - 23 assist, 15 gol
8. Torino - 3 assist, 15 gol
9. Asti - 2 assist, 13 gol
10. Atalanta - 17 assist, 12 gol
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22. Milan - 9 assist, 7 gol
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